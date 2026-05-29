Grosso incendio nelle campagne di Domus de Maria, in località "P.ta sa Pala de Ammettiu".

Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri partiti dalle basi di Villasalto e Fenosu per domare il vasto rogo che sta percorrendo la macchia mediterranea.

L’incendio ha raggiunto anche alcune case sparse di campagna. Sul posto anche diverse squadre a terra, coordina le operazioni di spegnimento il direttore della Stazione di Teulada.

«Grazie all'arrivo del secondo elicottero e con la squadre a terra l'incendio è stato domato e ora sono in corso le bonifiche. C'è un po' di vento e bisogna stare attenti che le fiamme non ripartano», le parole della sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, che ha raggiunto i soccorsi nell'area in cui si è sviluppato il vasto rogo, nei pressi della statale 195.

«Abbiamo allontanato da casa per precauzione e con l'aiuto dei vigili del fuoco tre famiglie, sette persone in tutto con

alcuni disabili, e per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le case - ha aggiunto - ora sono assistite da noi».

Intanto proseguono i "lanci" di estinguente dai due elicotteri leggeri intervenuti sul posto.

(Unioneonline)

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