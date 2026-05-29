Sestu, Abbanoa collega le reti idriche della condotta di via Tripoli alle vie Gagarin e CremonaIl servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni
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Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Sestu, per la giornata di giovedì 4 giugno 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento del nuovo tratto della condotta realizzata in via Tripoli alla rete idrica esistente nelle vie Gagarin e Cremona.
Per l’esecuzione dell’intervento, tra le 8.30 e le 17.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.