Nuovi interventi in programma per la scuola dell’infanzia di Selegas, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente gli spazi e i servizi dedicati ai più piccoli. Dopo l’apertura della nuova struttura inaugurata lo scorso anno, l’amministrazione comunale guarda ancora al potenziamento della scuola con nuove risorse destinate all’acquisto di arredi e alla realizzazione di un’area giochi esterna pensata per le attività all’aria aperta e la socializzazione dei bambini.

Tra i servizi confermati anche lo “Spazio Gioco” estivo, che sarà attivo al termine delle lezioni insieme al servizio mensa, per offrire continuità educativa e un supporto concreto alle famiglie durante il periodo estivo. L’obiettivo del Comune è quello di rendere la scuola dell’infanzia un punto di riferimento per il territorio, investendo non solo sulle strutture ma anche sull’accessibilità dei servizi. In quest’ottica, l’amministrazione ha annunciato l’intenzione di prevedere agevolazioni sulle tariffe della mensa scolastica anche per il prossimo anno scolastico.

«Crediamo che un servizio efficiente debba essere prima di tutto accessibile», sottolinea il sindaco Alessio Piras.

© Riproduzione riservata