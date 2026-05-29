Sarà un altro weekend di passione tra cantieri e semafori provvisori, per le migliaia di bagnanti che si sposteranno per raggiungere le spiagge della costa quartese e non solo. Ma da lunedì cambia tutto. Un'ordinanza della Città metropolitana impone infatti che per non gravare sul traffico del periodo estivo, dovranno essere chiusi tutti i cantieri sulla litoranea per Villasimius dal primo giugno fino a metà settembre: da Abbanoa, alla fibra, ai lavori di Terna per il Tyrrhenian Link.

Nel tratto da Capitana fino a Terra Mala si procede anche in questi giorni tra scavi, semafori per regolare il senso unico di marcia e disagi vari.

Abbanoa, che sta lavorando per realizzare proprio il collettore fognario nel tratto tra Marina Residence e Terra Mala che non solo consentirà di mandare in pensione diversi vecchi depuratori delle lottizzazioni della costa ma permetterà di dirottare tutti gli scarichi verso il depuratore consortile di Is Arenas, ha già chiuso tutti i cantieri sulla litoranea. Come già aveva detto qualche giorno fa il gestore idrico, «i lavori proseguiranno ma non su strada. Ci resta da fare l’attivazione dei sollevamenti fognari delle lottizzazioni ma non lungo la litoranea per cui non ci saranno disagi».

Restano da chiudere invece i cantieri della fibra ottica e di Terna che già ieri mattina si stavano organizzando per concludere entro i prossimi tre giorni.

E se è vero che i cantieri peggiorano indubbiamente le cose, non ci si può però illudere che dal primo giugno sarà tutto rose e fiori. Soprattutto il fine settimana e soprattutto in alcuni tratti il traffico lungo la strada costiera è sempre sostenuto con code e disagi. Nessun intervento è stato portato avanti per migliorare le cose e a soffrire sono anche alcune lottizzazioni laterali come Biu Crobu e via Melibodes, via Biora a Margine Rosso che vengono utilizzate come scorciatoie per evitare il traffico della provinciale ma che piccole e strette non sono certo adeguate per sopportare una tale mole di auto.

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