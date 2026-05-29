Parte questo pomeriggio, venerdì 29 maggio, la stagione estiva delle piscine Ranoplà di Ortacesus. Per inaugurare l’estate, la struttura offrirà l’ingresso libero nel corso della prima giornata di apertura. Oggi gli impianti saranno accessibili dalle 14 alle 19, mentre da domani e per tutta la stagione l’orario sarà dalle 9 alle 19 ogni giorno. La struttura, situata vicino alla Statale 128, negli anni è diventata un punto di riferimento per tanti bagnanti che scelgono i servizi della piscina invece delle spiagge del Cagliaritano durante i mesi più caldi.

La gestione degli impianti di proprietà comunale è affidata alla cooperativa sociale Ranoplà. «Il nostro obiettivo è offrire un servizio utile e di qualità, promuovendo attività diversificate condotte da personale qualificato», spiegano Luca Cardia e Assunta Onali, gestori della struttura. Anche per questa estate i servizi sociali di gran parte dei Comuni della Trexenta stanno firmando le convenzioni per garantire ai bambini il servizio “Piscina Day” durante le vacanze estive.

L’estate in piscina si conferma così un appuntamento molto atteso, non solo dai residenti dei paesi della zona ma anche dai tanti appassionati che arrivano da centri più lontani. Numerose le attività disponibili per giovani e adulti: nuoto libero, giochi acquatici, fitness in acqua, corsi di nuoto e momenti di svago dedicati ai più piccoli.

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