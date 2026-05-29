Incendio di vegetazione e sterpaglie nei pressi della strada comunale di Molentargius.

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti per un vasto rogo che si è sviluppato in un'area della strada comunale di Molentargius e via Don Giordi a Quartu Sant'Elena. Sul posto sono intervenute squadre di pronto intervento del Comando con automezzi fuoristrada, dotati di modulo antincendio, per circoscrivere e spegnere le fiamme che si stavano propagando su due fronti.

L'intervento ha impegnato i Vigili del fuoco per alcune ore a causa del terreno impervio e di recinzioni perimetrali. Quindi sono state avviate le procedure di bonifica e di spegnimento dei focolai residui. Tutta l'area è stata messa in sicurezza.

Si registrano altri interventi svolti nella notte per altri roghi nell'hinterland cagliaritano dalle squadre dei Vigili del fuoco della Centrale Operativa del Comando, a Monserrato, nei pressi delle campagne adiacenti alla Strada Provinciale 8 e nelle campagne adiacenti alla Statale 554.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata