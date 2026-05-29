Da oggi, venerdì 29 maggio, fino al 3 giugno, Guasila si anima con un calendario di iniziative che unisce cultura, tradizioni, cinema, musica e momenti di socialità, coinvolgendo associazioni e realtà del territorio. Si parte stasera alle 19 nell’Auditorium Comunale con la proiezione speciale di “SDUE – Storie di donne, uomini e comunità”, il film di Paola Traverso e Vincenzo Franceschini. Al termine della visione è previsto un incontro-dibattito aperto al pubblico con i registi. L’iniziativa rientra nel percorso di educazione cinefila ed è a ingresso gratuito. La serata proseguirà alle 20.30 in Piazza Municipio con “Poesias in duas limbas”, appuntamento dedicato alla cultura e alla poesia in lingua sarda e italiana. Protagonista Gianluca Medas, accompagnato dalle musiche dal vivo di Nicola Agus. La direzione artistica è curata dallo stesso Medas.

Spazio al divertimento domani, sabato 30 maggio, al Locale Condemi di via Aldo Moro con “Quiz: una sfida tutti contro tutti”. Dalle 19 aperitivo con DJ Zac, mentre dalle 20 prenderà il via la gara a squadre, con un massimo di sei partecipanti per team. L’evento è organizzato dal Comitato Madonna del Rimedio e dai festeggiamenti Vergine Maria Assunta 2026. Martedì 2 giugno appuntamento con la natura e le tradizioni grazie al “Trekking a cavallo di inizio estate”, organizzato dall’associazione ippica Vergine d’Itria. La giornata, ospitata nella zona della Chiesetta Vergine d’Itria, inizierà dalle 8 con il trekking, accompagnato dal “murzu” mattutino. Previsto anche il pranzo conviviale con piatti della tradizione, tra malloreddus, salsiccia e maialetto. Dalle 16 spazio ad “Aperitria”, tra musica e aperitivi. Il calendario si chiuderà mercoledì 3 giugno alle 19.30 al Parco Maestro Andrea Melas, in via San Matteo, con il “Festival dell’Altrove – A su Scurigadroxu in Bixinau”. Ospite della serata sarà la giornalista e scrittrice Marianna Aprile, che presenterà il libro “La Promessa” (Rizzoli), moderata dallo scrittore Matteo Porru. A seguire il reading letterario “Assandira”, con Marta Proietti Orzella che leggerà pagine di Giulio Angioni. Una settimana intensa che conferma il dinamismo culturale di Guasila.

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