Come annunciato nei giorni scorsi, hanno preso il via a Quartu i lavori per il riordino della circolazione in via Sant'Antonio nelle strade limitrofe. Gli operai sotto la guida del settore traffico e viabilità della Polizia locale stanno tracciando la nuova segnaletica.

Laddove le strisce con stop, linee di mezzeria e così via sono già state tracciate, sono già in vigore le nuove modifiche con sensi unici e doppi sensi.

Per questo la Polizia locale raccomanda la massima attenzione agli automobilisti fino a quando non saranno completati tutti i lavori. Si lavora anche anche in via Olanda dove per ovviare a sosta selvaggia, che regna sovrana nella zona, è stata attuata una regolamentazione delle aree di sosta.

Così come era accaduto in via Garibaldi non sono mancate però le proteste da parte dei residenti della zona e non solo, perché per porre ordine si è dovuto ridurre il numero dei parcheggi. Tra le più importanti modifiche c’è l’inversione del senso unico nel tratto di via Sant’Antonio compreso tra le vie Merello e Fadda, con direzione obbligatoria verso piazza IV Novembre per tutti i veicoli. I sensi unici di circolazione sono stati conseguentemente modificati anche nelle vie Bosa, Alghero, Perra, Fadda e Sant’Ignazio, con contemporaneo adeguamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale, e con la realizzazione di ulteriori attraversamenti pedonali, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei pedoni.

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