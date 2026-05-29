Morte sospetta di un detenuto nel carcere di Uta.

Mirco Fiori, 47 anni di Bosa, è stato trovato senza vita nella sua cella ma ci sarebbero dubbi sul decesso tanto che la Procura di Cagliari ha disposto l’autopsia.

I familiari della vittima si sono affidati all’avvocato Vittorio Delogu e chiedono sia fatta chiarezza.

L’avvocata Rita Violante, difensore di fiducia di Mirco Fiori che stava finendo di scontare la pena, proprio ieri lo aveva sentito al telefono e la settimana scorsa lo aveva incontrato in carcere.

Sembrava in buone condizioni, e questo accresce i dubbi su una morte improvvisa.

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