Il Festival Letterario Fueddus si avvia alla conclusione e Selegas si prepara a vivere il gran finale di un’edizione che ha unito cultura, letteratura e musica nel cuore della Trexenta. «Sono state giornate intense, ricche di bellezza, cultura e partecipazione», sottolinea il sindaco Alessio Piras. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, chiuderà oggi, venerdì 29 maggio, con due appuntamenti di grande richiamo.

Alle 18, nella Biblioteca comunale, spazio alla letteratura con la presentazione del libro “La cena delle anime” di Maria Laura Berlinguer, occasione di dialogo con l’autrice attorno a un romanzo intenso e carico di suggestioni. L’opera è una saga familiare ambientata in Sardegna, tra il presente e la fine dell’Ottocento. Protagonista è Iride Dessì, donna che torna nel suo paese d’origine per il funerale del padre, ritrovandosi immersa in ricordi, segreti e memorie familiari mai sopite. Un racconto costruito su più livelli narrativi, dove la memoria degli antenati diventa elemento centrale. Particolarmente forte anche la componente sensoriale e atmosferica del romanzo: odori, paesaggi e immagini della Sardegna accompagnano il lettore in una scrittura ricca di simboli e suggestioni, sospesa tra realismo e mistero familiare.

Alle 19.30 il grande finale musicale con il concerto live di Cristiano Godano, storica voce e anima dei Marlene Kuntz, ospite d’eccezione chiamato a chiudere l’edizione 2026 del festival. Godano porterà a Selegas la sua cifra artistica fatta di musica e profondità poetica, in un appuntamento che si preannuncia particolarmente intenso. Una chiusura dal forte valore simbolico: la musica d’autore come ponte tra generazioni, capace di trasformare il concerto conclusivo in un momento di riflessione emotiva e civile.

© Riproduzione riservata