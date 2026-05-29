Il parco del Popolo Kurdo a Pitz'e Serra a Quartu ha ospitato oggi la “Giornata dello sport e dell’inclusione” organizzata dalla scuola di via Portogallo, in collaborazione con l’associazione Millesport, Special Olympics Italia Team Sardegna e Cooperativa Special Smile, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Centinaia di ragazzi si sono ritrovati per praticare diversi tipi di sport in una giornata dedicata all'attività fisica e all'inclusione. Le classi si sono alternate in nove campi di gioco dedicati a diverse discipline e attività, tra cui pallabase, quidditch, dodgeball, percorsi multiabilità e staffette. L’obiettivo era quello di vivere lo sport come esperienza di incontro, aiuto reciproco e valorizzazione delle capacità di ciascuno. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto biennale “Strike Unified”, percorso che ha coinvolto gli studenti in attività motorie e sportive inclusive, promuovendo collaborazione, partecipazione e integrazione attraverso il linguaggio universale dello sport.

Il progetto si inserisce in un percorso educativo più ampio che l’istituto porta avanti da anni sul tema dell’inclusione e dell’autonomia personale. Già nello scorso anno scolastico, infatti, la scuola aveva realizzato un progetto inclusivo dedicato agli studenti con disabilità, organizzando uscite didattiche settimanali presso il bowling “Le Vele” di Cagliari. In quell’occasione, i ragazzi hanno potuto sperimentare percorsi di autonomia, momenti di socializzazione e partecipazione attiva attraverso il gioco del bowling, vivendo esperienze significative anche al di fuori del contesto scolastico.

Quest’anno, grazie al progetto Strike Unified e alla collaborazione con le associazioni del territorio, quell’esperienza educativa è stata ulteriormente sviluppata e portata direttamente all’interno della scuola, trasformando l’attività sportiva in uno spazio stabile di inclusione, relazione e benessere per tutti gli alunni.

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