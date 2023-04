Il concerto "Is duas columbas" in programma per domenica a Sinnai su iniziativa del coro polifonico "S'Arrodia", si terrà al Teatro civico alle 20,15. Alle ore 19 è invece prevista la messa nella chiesa di Santa Barbara. La funzione religiosa verrà celebrata in memoria di Stefano, Felice, Gigi e Ambrogio, scomparsi negli ultimi anni (sono stati componenti del coro ), e ai quali è intitolata la rassegna.

Sarà animata dai tre cori che poi parteciperanno al concerto in Teatro. Sono i cori S'Arrodia, il coro “Monti del Sole” di Belluno e il coro "Monteferru" di Semeghe. Il coro S'Arrodia, nato nel 2007 e che è diretto dal maestro Maurizio Boassa, organizza la manifestazione, giunta alla 14esima edizione.

Il Coro Polifonico Maschile S'Arrodia, fin dalla sua costituzione, è impegnato nella promozione del canto corale nell'ambito delle tradizioni popolari della Sardegna e di Sinnai in particolare. L'ingresso al teatro è libero.

© Riproduzione riservata