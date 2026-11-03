Sinnai si prepara a celebrare i profumi e i sapori dell’autunno con la terza edizione di “Calici d’Autunno”, la rassegna enogastronomica in programma sabato 7 novembre, a partire dalle 17, in piazza Sant’Isidoro.

Dice l’assessore alle attività produttive Maurizio Boassa: "Un appuntamento che punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e degustare vini, prodotti tipici e specialità della tradizione sarda, in un'atmosfera di festa e convivialità".

Protagoniste saranno le cantine: Locci Zuddas di Monserrato, Oggiano di Settimo San Pietro, Dolia di Dolianova, Argiolas e Audarya di Serdiana, Le Giare di Usellus, la cantina Santadi, la cantina del Mandrolisai di Sorgono e quella di Oliena. L’Oleificio Fratelli Serreli, il mielificio Angioni, il salumificio Su Birboni, i panifici Atzori, Delizie e Eredi Gaviano Asuni, il caseificio di Stefano Cocco e la Copar di Dolianova.

Non mancheranno taglieri, degustazioni e le immancabili caldarroste, simbolo della stagione autunnale.

La manifestazione sarà arricchita dall'intrattenimento musicale dell'Orchestra Popolare Sarda, che accompagnerà il pubblico con sonorità e musiche della tradizione isolana, contribuendo a creare un clima di festa nel cuore del paese.

L'appuntamento è dunque per sabato 7 novembre, dalle ore 17, in piazza Sant’Isidoro a Sinnai, per un viaggio tra vini, sapori, musica e tradizioni dell'Isola.

Una manifestazione organizzata dal comune con la Comune di Sinnai e dai volontari del VAB.

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