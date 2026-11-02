Oltre cento runners al via e una grande festa di sport, partecipazione e passione per la corsa. Sarroch ha ospitato ieri la seconda edizione della Corsa dei 3 Parchi, manifestazione organizzata dall'Asd Podismo Sarroch, presieduta da Giuseppe Scioni, che ha richiamato atleti e appassionati.

Partenza davanti alla storica villa che domina il centro abitato, per poi percorrere le strade cittadine verso il mare, e attraversare il Parco Sa Punta, risalire al Parco Pubblico e rientrare al Parco Siotto per tagliare il traguardo: la gara, apprezzata da tutti i partecipanti non solo per il percorso ma anche per la bellezza dei luoghi attraversati, ha dimostrato ancora una volta come Sarroch non sia solo un paese industriale.

La gara ha regalato anche una bella pagina di sport con Carlo Porcu, podista di 86 anni di Monserrato, che non ha voluto mancare neppure quest'anno all'appuntamento. Una presenza che rappresenta un esempio di passione e attaccamento alla corsa. Il suo arrivo a Villa Siotto è stato salutato da una calorosa ovazione dei presenti, un riconoscimento spontaneo che ha trasformato il suo traguardo in uno dei momenti più emozionanti della giornata.

Per quanto riguarda le classifiche, tra gli uomini il primo posto è andato a Davide Sughi, dell'Atletica San Giorgio di Piano, seguito da Marco Mattu del Cagliari Marathon Club e Riccardo Spanu dell'Isolarun.

Nel settore femminile successo per Isabella Nieddu del Cus. Cagliari, davanti a Roberta Ferru e Silvia Piras, entrambe portacolori dell'Asd Cagliari Atletica Leggera.

La seconda edizione della Corsa dei 3 Parchi conferma così la capacità dello sport di coinvolgere generazioni diverse, valorizzando il territorio e promuovendo uno stile di vita attivo. Con un messaggio speciale arrivato proprio dal più esperto dei partecipanti: la passione per la corsa non conosce età.

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