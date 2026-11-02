Frontale a Macchiareddu, grave un automobilistaCinquantaquattrenne trasferito al Brotzu in codice rosso
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Incidente frontale nel pomeriggio a Macchiareddu, nel territorio di Assemini. Il bilancio è di due feriti. Sul posto le ambulanze del 118.
Il più grave dei coinvolti, un uomo di 54 anni, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso per un trauma toracico e cranico. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 49 anni, è stato invece trasportato in codice giallo al Policlinico.
È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Rilievi in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.