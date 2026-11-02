A Orroli si rivive il rito de Is Animeddas. La Pro Loco ha dato appuntamento ai bambini alle 16 per iniziare a girare di casa in casa recitando la formula come "seus benius po is animeddas" (siamo venuti per le anime) ricevendo dolci tipici o frutta secca.

«È animeddas - ha detto il sindaco del paese Alessandro Boi – è considerata erroneamente una sorta di Halloween sardo, in realtà si tratta di una tradizione nativa della nostra comunità con radici religiose storiche profonde, indipendenti dalle influenze anglosassoni».

I bambini stanno così rivivendo quello che facevano i loro genitori e prima di loro i nonni e bisnonni. In tanti paesi ancora si cerca di preservare questo rito a dispetto di altre usanze che non fanno parte non solo della storia sarda ma neppure di quella italiana.

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