Quartu, disagi al cimitero comunale nel giorno della commemorazione dei defuntiI contenitori destinati alla raccolta dei fiori recisi usati come cassonetti
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Nel giorno dedicato alla commemorazione di defunti, il cimitero di Quartu deve fare i conti con gli incivili. I contenitori per la raccolta esclusiva dei fiori recisi, sia nella parte inferiore, sia sulle rampe, sistemati accanto ai lavandini, sono stati riempiti di tutt'altro: dalle immancabili bottiglie di plastica, alle confezioni dei fiori e persino contenitori di detersivi utilizzati probabilmente per pulire le sepolture e poi gettati via.
Il tutto ha creato un odore non certo gradevole. E le regole sono chiare: è vietato introdurre le bottiglie di plastica all’interno del cimitero. Bottiglie che vengono utilizzate per gettare acqua nei vasi, spesso allagando e creando danni alle sepolture sottostanti. Qualche tempo fa proprio per evitare l'assalto degli incivili, erano stati eliminati i contenitori sopra le rampe.
Purtroppo però il provvedimento non era servito anzi le cose erano peggiorate: bottiglie fiori secchi e altro, venivano lasciati a terra laddove prima c'erano i contenitori e così si era tornati indietro. Non sono mancate poi le proteste, come sempre accade, per i furti di fiori e altri oggetti dalle tombe.