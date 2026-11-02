Si è concluso con grande partecipazione il corso BLSD a Burcei, organizzato dall'associazione IRC Comunità, all'interno del progetto "Burcei Cardioprotetta".

Un progetto ideato e organizzato grazie alla U.S. Burcei e alla grande professionalità di Maria Vincenza Monni e con la collaborazione dei volontari della Misericordia di Burcei, che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente e sul quale ha voluto investire.

Un progetto che ha un obiettivo semplice e grande: mettere i cittadini nelle condizioni di poter intervenire nel tentativo di salvare una vita umana nel momento in cui si dovesse presentare la necessità.

Il percorso proseguirà con nuove date di formazione aperte a tutta la comunità, per dotare associazioni, scuole e impianti sportivi di personale.

(Unioneonline)





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