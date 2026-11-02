Il ministro a La Maddalena: «Scorie nucleari? Assurdo farle viaggiare fino alla Sardegna»Dopo gli allarmi, Pichetto Fratin esclude la realizzazione del deposito unico nell’Isola: «Ma il sito sarà stabilito secondo le linee guida»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Le scorie, che sono materiale da alta intensità, stanno in 200 metri quadri, quindi sinceramente possono stare in tutte le aree. Ma mi sembra assurdo farle viaggiare fino alla Sardegna».
Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a La Maddalena per i 30 anni del parco, risponde così agli allarmi sulla realizzazione del deposito unico e del parco tecnologico per lo stoccaggio delle scorie nucleari scattati, di nuovo, dopo la sua dichiarazione – nei giorni scorsi – sulla possibilità che il sito venga individuato anche in aree militari già disponibili.
«Naturalmente», ha aggiunto il ministro, «noi dettiamo delle procedure e queste procedure, queste linee dovranno determinare il luogo delle scorie».
Il problema, sottolinea, «è diverso da quello dei rifiuti. I rifiuti li produciamo tutti i giorni, anche negli ospedali. E in questo momento quelli della Sardegna vanno al continente».
(Unioneonline/E.Fr.)