Condizioni meteo avverse negli ultimi giorni e allora ecco che viene rinviato l’intervento di manutenzione del guado sterrato sul Flumendosa previsto per martedì 3 novembre.

Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Villaputzu. «La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori – viene riportato nella nota - ha segnalato che le attuali condizioni non consentono di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la durata dei risultati attesi».

E dunque il Comune «dispone il rinvio dei lavori, ritenendo prioritario assicurare la qualità e l'efficacia dell'intervento, oltre a un corretto impiego delle risorse pubbliche. La nuova data sarà definita non appena le condizioni meteorologiche consentiranno di procedere con le necessarie garanzie tecniche e sarà tempestivamente comunicata alla cittadinanza».

L'Amministrazione comunale di Villaputzu, pur ritrovandosi senza più risorse (il contributo regionale è stato utilizzato per intero e non è ancora stato rimpinguato nonostante le reiterate richieste del sindaco) «conferma la propria attenzione alla manutenzione del guado del Flumendosa, infrastruttura di fondamentale importanza per la mobilità, i collegamenti e le attività quotidiane di cittadini e imprese dell'intero territorio del Sarrabus».

Al momento le condizioni del guado sterrato sono critiche, tra buche e avvallamenti. Il suggerimento è di percorrerlo con la massima prudenza ad una velocità ridottissima.

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