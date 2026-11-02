Le opportunità di finanziamento per chi vuole avviare una nuova attività economica saranno al centro del seminario gratuito “Microcredito e Resto al Sud: opportunità per fare impresa”, in programma domani, martedì 3 novembre, dalle 16, nella Sala consiliare del Comune di Mandas. L’iniziativa è organizzata dalla Confesercenti Provinciale di Cagliari, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ed è rivolta alla cittadinanza, ai giovani e agli aspiranti imprenditori interessati a conoscere gli strumenti di sostegno e le agevolazioni disponibili per avviare un’attività.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Mandas, Umberto Oppus, e del presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari, Marco Medda. Alle 16.30 spazio all’approfondimento tecnico affidato a Nicola Murru, direttore dell’associazione provinciale, che illustrerà il funzionamento del microcredito e le opportunità offerte dalle misure di sostegno alla creazione d’impresa. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sui canali di accesso al credito e sugli strumenti disponibili per trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto concreto, con particolare attenzione alle possibilità per chi intende investire nel territorio.

© Riproduzione riservata