Partono questo mercoledì i lavori per il nuovo semaforo a chiamata in via Riu Mortu, intervento legato alla pista ciclabile che collegherà Cagliari e Monserrato. Il cantiere rientra nel progetto di rammagliatura della rete ciclabile della Città Metropolitana e interesserà il tratto dove oggi si trovano i cartelli dell’allerta meteo, all’ingresso di via Riu Mortu arrivando da Cagliari.

Il cronoprogramma è di un mese: dal 4 novembre al 4 dicembre la carreggiata sarà ristretta per circa cento metri, con transito garantito su due corsie, una per senso di marcia. La prima fase prevede lo spostamento dei cartelli “Allerta meteo”, che verranno posti una decina di metri più avanti verso Monserrato, nel punto in cui sorgerà il semaforo. Poi si passerà alla predisposizione dell’area per l’attraversamento pedonale rialzato. La terza fase sarà la più impegnativa: scavo trasversale per il cavidotto, ripristino della pavimentazione e, a seguire, la realizzazione dell’attraversamento e l’installazione del nuovo semaforo per pedoni e ciclisti.

Le chiusure interesseranno alternativamente corsie laterali e centrali, a seconda delle lavorazioni. In tutto il tratto scatterà il limite di 20 km/h. Una modifica che, insieme al restringimento della carreggiata, richiederà particolare attenzione agli automobilisti: il cantiere si trova infatti nel punto di ingresso e uscita da Monserrato, già soggetto a rallentamenti nelle ore di punta. La presenza degli operai e le corsie ridotte potrebbero aggravare la situazione, soprattutto nelle fasce orarie più trafficate. Chi transita, dunque, dovrà procedere con prudenza, mentre la strada si prepara ad accogliere un attraversamento più sicuro e un semaforo pensato per chi si muove a piedi o in bicicletta.

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