Hanno preso ufficialmente il via in questi giorni i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex Asilo delle Suore, storicamente appartenuto alla Fondazione Giuseppe Orrù. Un immobile dal profondo valore affettivo e identitario per l'intera comunità di Isili, dove generazioni di cittadini sono cresciute e si sono formato. Dopo aver acquistato l immobile nell'ambito della procedura fallimentare, l'Amministrazione Comunale compie oggi il passo decisivo per la sua restituzione pubblica. L'intervento, del valore complessivo di 150.000 euro finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, permetterà di trasformare l'area in un polo di aggregazione moderna, accessibile e funzionale nel centro dell'abitato. Il progetto prevede la riqualificazione di tre locali per accogliere attività sociali e culturali e di servizio, uno spazio aperto a tutti caratterizzato da un prato in erba naturale, la piantumazione di nuovi alberi, zone verdi e la posa di panchine ed sedute per il relax dei cittadini. Inoltre si provvederà all'allargamento della carreggiata della strada principale e alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del centro. «L'avvio di questi lavori rappresenta un momento di profonda commozione ed orgoglio per tutta Isili», dichiara il Sindaco Luca Pilia. «L'ex asilo delle suore non è un semplice edificio, ma un pezzo della memoria collettiva di ciascuno di noi».

© Riproduzione riservata