Sono passati tre anni da quando sono stati appaltati, ma i lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi da via De Gasperi fino al Carrefour non sono mai iniziati.

E soprattutto non è iniziato l'intervento per la realizzazione della rotatoria all'altezza di via Maiorana che consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali e che sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico. Così in quella che è una delle arterie più trafficate di tutta la provincia, restano i pericoli con le auto che compiono continuamente inversione a U.

I lavori, continuamente annunciati e poi rimandati, come noto, saranno portati avanti dalla Città Metropolitana, che non dà nessuna spiegazione in merito all’ennesimo rinvio, né una data sull’apertura dei cantieri che in ultimo erano stati annunciati per l'estate scorsa e poi per ottobre.

Oltre alla rotatoria il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili. Saranno rifatti anche i sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè, per questo sarà eliminato il semaforo.

Ci sarà poi il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. E ancora attraversamenti pedonali rialzati e fermate dei bus più sicure.

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