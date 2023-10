Spettacolo di corali oggi a Sinnai. Nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, il coro Segossini propone un concerto corale dedicato ai coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra. L’appuntamento è per le 19,15. Con lo stesso coro Segossini, parteciperanno alla serata i cori Eufonia di Gavoi e Montenero di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Una serata che proporrà diversi generi musicali, da quella tradizionale valligiana del Montenero , a quella tradizionale sarda dei cori Segossini di Sinnai e di Gavoi.

La manifestazione, come detto, è organizzata dal coro Segossini con la collaborazione del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai e col patrocinio del Comune. Il coro di Sinnai è da anni impegnato in importanti esibizioni in Sardegna e nella penisola. Ha anche partecipato a numerosissime rassegne corali oltremare, a festival internazionali di Cori (Barcellona, Bolzano, Bassano del Grappa, Merano) ed ha cantato per l’inaugurazione del cimitero di guerra della Brigata Sassari sul Monte Zebio ad Asiago. Poi altre esperienze anche in Sardegna. Grandi tradizioni anche dietro i cori di Gavoi e di Ponte dell'Olio.

