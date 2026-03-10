Si svolge domenica la terza e ultima giornata del carnevale sinnaese.

Dopo le sfilate e la parodia de Is Cerbus, questa volta saranno di scena i cavalli con la pentolaccia e Is Pariglias. L'appuntamento è nella pista di Bellavista alle 15.

Cavalli, abilità equestri e giochi tradizionali animeranno il pomeriggio degli spettatori in uno dei momenti più attesi del Carnevale. La Pentolaccia e Is pariglias sono organizzate dal Comune di Sinnai, in collaborazione con l’associazione Turistica Pro loco e l’associazione Cavalieri San Ranieri. Si inizierà alle 15 con la pentolaccia.

Seguiranno le Pariglie, acrobazie di cavalieri e amazzoni che vedranno coinvolte le pariglie di Padria, Castiadas, Sedilo e Fonni. Saranno presenti inoltre i Tamburini del Comitato Quartiere Castello di Iglesias. Al termine tutti in Piazza Sant'Isidoro per la festa conclusiva.

Ore 18:30 spettacolo per bambini: Gaspar show e lo Spettacolo del fuoco. Alle 19 cena conviviale (organizzata dalla Pro loco di Sinnai) con malloreddus al ragù, vitella arrosto (cotta in piazza), pane, vino o acqua. Offerta minima 12 euro.

Prenotazione consigliata via WhatsApp: 3450245880. Alle 20 la chiusura con La notte dei Novanta: dj show con DJ Krys ed Elena Ciccu vocalist.

