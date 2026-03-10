Maracalagonis, sarà rifatta la strada di BacchisceddaUn’arteria utile soprattutto per il comparto agricolo
Il viottolo di "Sa Bacchiscedda" che unisce le via Garibaldi alla via San Basilio, sarà sistemato e aperto al traffico soprattutto a quello dei mezzi agricoli, che così potranno evitare di attraversare il paese per spostarsi da una parte all'altra dell'abitato.
In sostanza si tratta di una stradina campestre che unisce le strade provinciali che portano a Gannì e allo stagno che ha sempre avuto grande importanza per il comparto agricolo.
La stradina sarà allargata, rifatta con la carreggiata che sarà realizzata con un materiale particolare adatto anche per i mezzi pesanti.