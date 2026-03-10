Dolianova, schianto e auto ribaltata all'incrocio: a bordo madre e due figli, uno di 18 mesiNessuna grave conseguenza per i coinvolti: un residente della zona li ha liberati sfondando il parabrezza
Paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, questo pomeriggio a Dolianova per uno scontro fra due auto avvenuto all’incrocio tra via Mazzini e via Lamarmora. I feriti sono quattro: tra loro anche un bambino di un anno e mezzo e il fratello di 13. Oltre a due donne – una è la mamma dei piccoli – che si trovavano alla guida, rispettivamente, di una Yaris e di una Panda.
La Toyota con madre e figli all’interno, dopo l’urto, si è ribaltata su un fianco: gli occupanti sono stati liberati da un residente della zona, che ha sfondato il parabrezza per prestare i primi soccorsi.
Sul posto la polizia locale del Parteolla, con varie ambulanze dei soccorritori del 118: il codice rosso per il trasferimento in ospedale è stato assegnato solo per la dinamica dell’incidente. Ma nessuno dei coinvolti ha riportato gravi ferite. Eventuali responsabilità emergeranno solo dal verbale che verrà stilato dagli agenti.