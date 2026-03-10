Piazze e aree verdi di Muravera e Costa Rei più curate e pulite grazie ad un progetto da 45mila euro che ha appena ottenuto il via libera da parte della Giunta comunale guidata dal sindaco Salvatore Piu. Per quanto riguarda il centro abitato la manutenzione riguarda in particolare la Piazza Europa, Piazza Ricchi, le due aiuole con la scultura dell’arancia (Piazza Maria Carta e Largo Giovanni Zedda), l’aiuola di fronte al municipio e le due aiuole lungo via Sarrabus in corrispondenza di via Giardini.

In quest’ultimo caso dovrà essere fatta attenzione all’altezza e alla sagomatura delle siepi anche per evitare che intralcino la visibilità dell’incrocio, uno dei più trafficati del paese (solo per fortuna sino ad oggi, quando la visibilità è ridotta a causa della scarsa manutenzione, non si sono verificati incidenti di rilievo). La ditta che si aggiudicherà il lavoro dovrà, fra le altre cose, curare le circa ottanta piante che si trovano lungo la via Roma, dall’ingresso nord (sede della polizia stradale) sino all’incrocio con via Libeccio.

A Costa Rei gli interventi riguarderanno l’aiuola di piazza Mercato (anche questa con la scultura dell’arancia) e la siepe adiacente il muro della caserma estiva dei carabinieri. E poi la cura e la manutenzione dell’ingresso sud di Costa Rei, in particolare l’aiuola dove si trova la scritta a lettere cubitali della località turistica. Oltre al verde la ditta dovrà gestire anche gli impianti di irrigazione.

