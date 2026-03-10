Quattro giovani fermati e interrogati in caserma per le rapine con la maschera di Dalì.

Le indagini dei carabinieri di Alghero si stanno concentrando su quattro uomini tra i 24 e i 26 anni, ritenuti coinvolti a vario titolo nella serie di tentate rapine e colpi messi a segno negli ultimi mesi ai danni di diverse attività commerciali di Alghero.

Sono state eseguite alcune perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta e sono anche stati eseguiti degli interrogatori in caserma. Secondo quanto si apprende, al momento non sarebbe stato notificato alcun provvedimento ufficiale e nessuna persona risulterebbe formalmente raggiunta da misure dell’autorità giudiziaria.

Gli episodi contestati presentano un copione quasi identico: l’irruzione di un uomo con il volto coperto dalla celebre maschera di Dalì, resa popolare dalla serie La Casa di Carta, il tentativo di impossessarsi dell’incasso e poi la fuga, apparentemente solitaria.

L’ultimo episodio risale al 9 febbraio scorso, quando nel mirino era finito il punto vendita Trony di Galboneddu. Prima ancora due supermercati e una tabaccheria.

