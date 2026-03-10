COMUNE
10 marzo 2026 alle 21:09
Sinnai, Bonus sul canone di locazione: esposte le graduatorieSedici esclusi per irregolarità nella documentazione
Sono state pubblicate nel sito internet del Comune le graduatorie degli ammessi e degli esclusi al bonus sul canone di locazione della casa in affitto.
Gli utenti ammessi sono 146; 16 gli esclusi quasi tutti per irregolarità della documentazione presentata. Le graduatorie sono definitive.
Una boccata d'ossigeno per gli ammessi che presto dovrebbero godere del contributo assegnato. Per la maggior parte di loro, circa tremila euro.
