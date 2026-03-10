Dopo l’assemblea del 29 gennaio tenutasi a Burcei la Città metropolitana ha fatto conoscere il cronoprogramma dei lavori di realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis.

Secondo il cronoprogramma l’intera opera destinata a togliere il paese dal suo secolare isolamento, sarà ultimata ad aprile 2031 segnando un passaggio importante per migliorare i collegamenti con l’area del cagliaritano.

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato cittadino per la strada che nei giorni scorsi aveva sollecitato la disponibilità del cronoprogramma dei lavori. Il primo lotto, in territorio di Maracalagonis, è stato ultimato lo scorso anno con tappa finale alla vecchia Orientale sarda. Il secondo lotto (800 metri di lunghezza), partendo da Burcei, inizierà in tempi brevi: per il 24 marzo è prevista la conferenza di servizio. I lavori dovranno essere ultimati entro febbraio 2027. Seguirà il terzo e ultimo lotto che sarà ultimato nel 2031.

Nel frattempo, però, si chiedono interventi urgenti e improrogabili per la sistemazione della strada Burcei-Campuomu, l'unica via d'accesso al paese, ridotta da molti anni, in precarie condizioni. La Città metropolitana proprio nella riunione del 29 gennaio ha assicurato l'intervento riconoscendone l'urgenza.

