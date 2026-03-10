Sarroch: ancora problemi a Foxi dopo l'uragano HarryIl sindaco Dessì avverte della necessità di ulteriori lavori per mettere in sicurezza il tratto di costa
Lampioni ancora fuori uso, un canale accanto alla strada dove l’acqua ristagna da due mesi e il cattivo odore e le zanzare rendono la situazione insostenibile: dopo i lavori condotti dal Comune per riparare i danni causati dall’uragano Harry, nella zona a mare di Foxi i problemi non sono finiti.
Maddalena Tidu, vive sola nella strada che si affaccia sul mare: il giorno in cui l’uragano ha colpito la costa, lei e il suo cagnolino sono stati messi in salvo da polizia locale e dagli operai del Comune, mentre il livello dell’acqua saliva all’interno dell’abitazione. «A parte la mancanza dell’illuminazione stradale, a preoccuparmi è anche questo canale a bordo strada – spiega la donna – il fondo è pieno di sassi trascinati dalla mareggiata, chissà quanto impiegherà il terreno a drenare tutta quest’acqua. La scorsa settimana, con le prime giornate calde, la puzza è stata insopportabile e sono comparsi nugoli di zanzare: mi auguro il Comune intervenga presto».
Il sindaco, Angelo Dessì, spiega la situazione della zona di Foxi: «Nei giorni scorsi siamo intervenuti per sistemare la strada, seriamente danneggiata dall’uragano, ma è chiaro che occorrono lavori per mettere in sicurezza quel tratto di costa. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l’Autorità portuale per venire a capo di un problema che si trascina da troppi anni».