Sono iniziati ieri, lunedì 9 marzo, i lavori di messa in sicurezza dei locali della scuola dell’infanzia pubblica. Interventi resi necessari a seguito dei danni provocati dal ciclone Henry e dell’ordinanza del sindaco Umberto Oppus di chiusura temporanea dello stabile. L’intervento, del valore di oltre 100 mila euro, mira a garantire la sicurezza di bambini e personale scolastico, migliorando strutturalmente gli spazi frequentati quotidianamente dai piccoli cittadini. «Gli ultimi dettagli amministrativi sono stati definiti e ieri sono partiti i lavori, esattamente come avevo annunciato», ha sottolineato il sindaco Oppus.

Parallelamente, procedono i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica, finanziata con 270 mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’opera è attesa entro marzo, con inaugurazione prevista a metà aprile. La settimana prossima, l’amministrazione comunale del centro dell'alta Trexenta pianificherà inoltre gli interventi nell'edificio scolastico di viale Europa, completando così un importante programma di manutenzioni e miglioramenti per le strutture educative della paese, a beneficio di tutta la comunità.

