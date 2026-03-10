Entrano nel vivo i lavori di efficientamento idrico portati avanti da Abbanoa nel tratto tra via Marconi e via Cimabue a Quartu. Per questo motivo giovedì sarà necessario dalle 8 alle 18 chiudere l'acqua in tutto il centro abitato con l'esclusione del quartiere di Pitz'e Serra e del litorale che sono serviti da un'altra condotta.

Per evitare disagi il sindaco Graziano Milia ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado inseriti nelle zone interessate. La decisione è arrivata dopo avere consultato i dirigenti scolastici. I lavori consisteranno nella sostituzione di tratti di condotta ammalorati e rientrano nel calendario di interventi era stato concordato mesi fa tra il comune e Abbanoa a seguito delle diverse rotture di condotte che si erano verificate in alcuni quartieri della città e che avevano lasciato i cittadini per ore senza acqua.

Questa volta trattandosi di un intervento programmato è stato invece possibile dare comunicazione preventivamente in modo che i cittadini possano fare le scorte.

