Mandas punta sull’agricoltura di qualità e sull’innovazione per costruire il proprio futuro. È questo il senso dell’accordo firmato dal Comune con la Cooperativa Produttori Arborea, tra le realtà più rilevanti del comparto agroalimentare regionale. Nell’ex Ducato prenderà avvio un percorso di valorizzazione delle produzioni locali, con l’obiettivo di accompagnare le aziende verso standard sempre più elevati sotto il profilo qualitativo e organizzativo. L’intesa, approvata dalla Giunta, prevede un Protocollo di durata triennale, rinnovabile, senza costi per il bilancio comunale. L’obiettivo è costruire una collaborazione capace di coniugare tradizione e innovazione in un territorio che presenta una forte vocazione agricola e condizioni favorevoli alla sperimentazione.

Il Protocollo punta allo sviluppo di un’agricoltura innovativa, digitale e sostenibile. Tra le linee di intervento figurano l’agricoltura di precisione, la sensoristica e i sistemi di monitoraggio, l’utilizzo di piattaforme per la gestione dei dati produttivi, ma anche tecniche per una gestione più efficiente delle risorse idriche, modelli colturali resilienti e strategie di riduzione delle emissioni. Centrale è anche la valorizzazione delle filiere agro-zootecniche e cerealicole locali, con attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla multifunzionalità agricola. La Cooperativa metterà a disposizione competenze tecniche e strutture per la progettazione e la sperimentazione di modelli innovativi.

Il Comune coordinerà gli enti locali interessati, promuoverà tavoli tecnici e sosterrà l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Sono previsti progetti pilota, attività formative e momenti di divulgazione, oltre alla condivisione di dati e risultati. In un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni del mercato, l’accordo mira a generare ricadute economiche e occupazionali, favorendo nuove professionalità e opportunità per giovani e donne.

