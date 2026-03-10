Settimo San Pietro, consegnata all'Istituto comprensivo la panchina rossa contro la violenza sulle donneÈ stata donata dall’amministrazione comunale e sistemata in cortile
Una panchina rossa contro la violenza sulle donne.
È stata donata dall’amministrazione comunale di Settimo San Pietro all’Istituto Comprensivo di via Carducci.
Una panchina rossa dedicata alla sensibilizzazione - sopratutto dei più giovani - sul tema tanto drammatico come quello della violenza contro le donne.
La panchina è stata sistemata nel cortile dell'Istituto alla presenza della scolaresca, della dirigente scolastica Maria Iole Nieddu, dei docenti, del sindaco Gigi Puddu e dell'assessora Nicoletta Pitzalis.
L’evento è stato allietato dalle note musicali degli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto. Altri ragazzi hanno invece letto brani sul tema.