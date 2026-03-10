Ha aggredito i genitori per farsi consegnare del denaro, e di fronte alla resistenza dei due ha dato in escandescenze, distruggendo anche parte dei mobili in casa.

È accaduto a Uta nella notte, dove sono intervenuti i carabinieri dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione del paese.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari sono riusciti a riportare la calma, mettendo immediatamente in sicurezza e bloccando l'uomo, un operaio 40enne del posto, prima che la situazione potesse degenerare in conseguenze fisiche più gravi.

Ricostruita la vicenda, il 40enne è stato accompagnato in caserma e, al termine delle procedure di rito, condotto in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ora dovrà valutare il suo comportamento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata