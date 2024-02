Organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune si svolge nel pomeriggio a Sinnai la sfilata in maschera con la partecipazione di gruppi e di carri allegorici.«<Per la buona riuscita della manifestazione- si legge in un comunicato della Polizia locale- è necessario sospendere la circolazione, al momento del transito del corteo e garantire che il percorso sia sgombro da auto in sosta nelle strade più strette».

«Si chiede, pertanto, la più ampia collaborazione dei residenti, nel rispettare l’ordinanza di divieto di sosta dalle 13 alle 18 con divieto di sosta e rimozione forzata dalle ore 13 alle ore 18».

IL PERCORSO – Il percorso interessato è il seguente, con partenza e arrivo dalla Piazza Sant’Isidoro: Via Lombardia – Via Basilicata – Via S.Elena – Via Pintor – Via Battisti -Via Costituzione – Via IV Novembre – Via Della Libertà – Via Tevere – Via Flumendosa – Via Piave – Via Di Vittorio – Via Concas – Via I° Maggio – Via Perra – Via Respighi – Via Puccini – Via Bellini – Via Porrino – Via Cilea – Via Verdi – Via Rossini – Via Roma – Via Trieste – Via Gorizia – Via Forreddu – Via Oriente – Via Mara – Via Roma – Via Funtanaziu – arrivo.

Il rientro è previsto nella Piazza Sant'Isidoro dove sarà proposta la premiazione di maschere e carri, la distribuzione di zeppole, chiacchere e animazione musicale. In programma anche una video proiezione delle trascorse manifestazioni del Carnevale sinnaese a partire dal 1992 e la proiezione della versione integrale dell’Antica Commedia “Parodia Cranovali Mottu”, scritta e diretta dal maestro Bruno Orru.

Il carnevale sinnaese si concluderà il 3 marzo con la manifestazione de Is cerbus che sarà proposta dall'omonima associazione.

Annunciata la presenza anche di maschere da altre parti dell'Isola. Per il giovedì grasso, la sfilata è stata invece organizzata dalla scuola sempre fra le strade del paese con una grande partecipazione.

