Martedì 24 settembre, i tecnici della Pro Service effettueranno l'intervento di disinfestazione da blatte in via Bellavista. L'intervento è previsto con inizio alle ore 8,30.

Il Comune avvisa che durante l'intervento «è fondamentale attenersi, scrupolosamente, alle seguenti prescrizioni: dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant'altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall'intervento o prospicienti ad essi».

E ancora, «gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l'ultimazione della stessa. È pure vietato il transito e stazionamento di persone o animali nell'area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi è vietato sostare veicoli in corrispondenza di tombini fognari e caditoie per le acque meteoriche».

