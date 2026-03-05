Semplificazione, investimenti e innovazione: a Cabras l’assemblea regionale di ConfagricolturaA dare il via ai lavori il componente della Giunta nazionale, Paolo Mele. Focus sul futuro del comparto agricolo isolano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
“Semplificazione, investimenti, innovazione. Una nuova idea di agricoltura”: sono i temi che animeranno l’assemblea regionale di Confagricoltura Sardegna in programma lunedì 9 marzo a Cabras, negli spazi della Cantina Contini, a partire dalle 11.
A dare il via ai lavori sarà il componente della Giunta nazionale, Paolo Mele, a cui seguirà il direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, con una relazione introduttiva. Interverranno poi il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Antonio Solinas, e il presidente della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, Alessandro Solinas.
Un approfondimento sulla situazione attuale e sul futuro che attende il comparto agricolo isolano si avrà con il dialogo, moderato dal vicedirettore regionale di Confagricoltura Banne Sio, tra il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, e l’assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Agus.
(Unioneonline/v.f.)