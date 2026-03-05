“Semplificazione, investimenti, innovazione. Una nuova idea di agricoltura”: sono i temi che animeranno l’assemblea regionale di Confagricoltura Sardegna in programma lunedì 9 marzo a Cabras, negli spazi della Cantina Contini, a partire dalle 11.

A dare il via ai lavori sarà il componente della Giunta nazionale, Paolo Mele, a cui seguirà il direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, con una relazione introduttiva. Interverranno poi il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Antonio Solinas, e il presidente della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, Alessandro Solinas.

Un approfondimento sulla situazione attuale e sul futuro che attende il comparto agricolo isolano si avrà con il dialogo, moderato dal vicedirettore regionale di Confagricoltura Banne Sio, tra il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, e l’assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Agus.

