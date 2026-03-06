In Trexenta cresce il dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura e si moltiplicano le iniziative pubbliche dedicate al referendum del 22 e 23 marzo.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani, sabato 7 marzo, a Mandas. Alle 17, nella sala consiliare di via Cagliari 192, il comitato “Giusto dire No” promuove l’incontro dal titolo “Dialoghi sulla riforma costituzionale della magistratura”. Interverranno Mauro Grandesso, già presidente del Tribunale di Cagliari e componente del comitato, e l’avvocato Giovanni Antonio Lampis, anche lui tra i promotori dell’iniziativa.

L’obiettivo è illustrare i contenuti della riforma e spiegare le ragioni del No in vista della consultazione referendaria.

Un altro momento di confronto è in programma a Gesico venerdì 13 marzo. Alle 17, nella sala convegni del Centro servizi S’Ulivariu, il Pd Trexenta organizza un incontro pubblico dedicato al tema del referendum.

I dettagli sull’iniziativa e sugli interventi previsti saranno comunicati nei prossimi giorni. Il confronto è già entrato nel vivo nei giorni scorsi a Senorbì, dove nel teatro comunale di via Brigata Sassari si sono svolti due appuntamenti distinti dedicati al referendum: uno per illustrare le ragioni del No e l’altro per sostenere quelle del Sì.

Entrambi gli incontri hanno registrato una buona partecipazione di cittadini, segno di un interesse crescente su un tema che anima il dibattito anche nei piccoli centri della Trexenta.

© Riproduzione riservata