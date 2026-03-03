Con il montaggio della copertura dei nuovi campi da padel si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione negli impianti sportivi comunali “Renato Sirigu” di via Brodolini. A comunicare l’avanzamento dei lavori è il sindaco Alessandro Pireddu, che sottolinea come l’intervento rappresenti un passo importante per lo sport e la comunità locale. Il progetto, iniziato nei mesi scorsi, ha previsto la realizzazione di due campi da padel, uno all’aperto e uno al coperto, destinati ad ampliare l’offerta sportiva cittadina in una disciplina che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante di praticanti. A queste strutture si aggiungeranno campi per beach tennis e beach volley, completando un’area polivalente che risponde alle esigenze dei numerosi appassionati della Trexenta.

L’intervento non si limita alla creazione di nuovi spazi sportivi. È prevista anche la ristrutturazione di uno dei campi da calcetto esistenti, l’ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità attorno all’area sportiva, con vantaggi concreti anche per i residenti della zona. Inoltre, l’area sarà eco-sostenibile: il vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria verrà sostituito con una tecnologia più moderna, mentre il fotovoltaico contribuirà a ridurre l’impatto ambientale e i costi energetici.

«Con il completamento della copertura dei campi da padel si conclude un intervento che mette a disposizione della comunità spazi rinnovati, più attività e maggiori opportunità per giovani, famiglie, associazioni e appassionati di sport, nell’ambito di un percorso di investimento volto a dotare Senorbì di strutture adeguate alle esigenze del territorio», dichiara il sindaco.

Gli impianti di via Brodolini, una volta terminati tutti i lavori, diventeranno un punto di riferimento moderno e funzionale per la pratica sportiva, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e accoglienza per cittadini e visitatori. L’ampliamento dell’offerta sportiva e gli interventi di ammodernamento confermano la volontà dell’amministrazione comunale di investire sul futuro del paese, migliorando la qualità della vita e incentivando lo sport a tutti i livelli.

