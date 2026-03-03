Senorbì, verso la conclusione i lavori agli impianti sportivi di via BrodoliniL’intervento non si limita alla creazione di nuovi spazi sportivi
Con il montaggio della copertura dei nuovi campi da padel si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione negli impianti sportivi comunali “Renato Sirigu” di via Brodolini. A comunicare l’avanzamento dei lavori è il sindaco Alessandro Pireddu, che sottolinea come l’intervento rappresenti un passo importante per lo sport e la comunità locale. Il progetto, iniziato nei mesi scorsi, ha previsto la realizzazione di due campi da padel, uno all’aperto e uno al coperto, destinati ad ampliare l’offerta sportiva cittadina in una disciplina che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante di praticanti. A queste strutture si aggiungeranno campi per beach tennis e beach volley, completando un’area polivalente che risponde alle esigenze dei numerosi appassionati della Trexenta.
L’intervento non si limita alla creazione di nuovi spazi sportivi. È prevista anche la ristrutturazione di uno dei campi da calcetto esistenti, l’ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità attorno all’area sportiva, con vantaggi concreti anche per i residenti della zona. Inoltre, l’area sarà eco-sostenibile: il vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria verrà sostituito con una tecnologia più moderna, mentre il fotovoltaico contribuirà a ridurre l’impatto ambientale e i costi energetici.
«Con il completamento della copertura dei campi da padel si conclude un intervento che mette a disposizione della comunità spazi rinnovati, più attività e maggiori opportunità per giovani, famiglie, associazioni e appassionati di sport, nell’ambito di un percorso di investimento volto a dotare Senorbì di strutture adeguate alle esigenze del territorio», dichiara il sindaco.
Gli impianti di via Brodolini, una volta terminati tutti i lavori, diventeranno un punto di riferimento moderno e funzionale per la pratica sportiva, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e accoglienza per cittadini e visitatori. L’ampliamento dell’offerta sportiva e gli interventi di ammodernamento confermano la volontà dell’amministrazione comunale di investire sul futuro del paese, migliorando la qualità della vita e incentivando lo sport a tutti i livelli.