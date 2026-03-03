Macchiareddu, incendio in una cabina elettrica di media tensioneSul posto una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I Vigili del fuoco della centrale operativa del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di lunedì 2 marzo per un incendio che si è sviluppato in una cabina elettrica di media tensione vicino alla seconda strada dell'agglomerato industriale della località di Macchiareddu Cagliari.
Sul posto ha operato una squadra di pronto intervento supportata da un'autobotte.
La cabina elettrica è stata isolata dalla rete per permettere ai Vigili del fuoco di effettuare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.
(Unioneonline)