San Vito, danni da maltempo al cimitero: lavori ancora per alcuni giorniIl forte vento aveva abbattuto non pochi alberi e creato danni tra le tombe
Sono ancora in corso i lavori per sistemare l'interno dell'area cimiteriale di San Vito rimasta danneggiata dal fortissimo vento del 12 e 13 febbraio scorsi che ha abbattuto anche diversi alberi e creato non pochi danni anche tra le tombe.
Attualmente si sta lavorando nel cimitero per renderlo fruibile al pubblico in massima sicurezza.
Come annuncia l'amministrazione comunale, il camposanto resterà interdetto ai visitatori ancora per qualche giorno .
