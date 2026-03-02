Bocciate tutte le osservazioni sulla zona commerciale che sorgerà tra la Strada statale 195, la Strada provinciale 91 e via Santa Barbara: il Consiglio comunale non ha accolto neppure una delle dieci obiezioni al progetto presentate dall’imprenditore e amministratore del condominio di Maddalena spiaggia, Giovanni Ruggeri.

Il piano di lottizzazione, che apre le porte a un fast food, un supermercato e un’altra attiva commerciale di altro tipo tornerà in Aula la prossima settimana per l’approvazione definitiva. Ruggeri, che aveva presentato osservazioni legate alla tutela ambientale e al rischio per il tessuto economico locale con l’avvento del nuovo polo commerciale, continua a ritenersi contrario alla trasformazione urbanistica di quell’area: «La seduta del Consiglio comunale è stata surreale, con il tecnico del Comune che leggeva le osservazioni dicendo che per legge quello che chiedevo non poteva essere accettato e la maggioranza che ripeteva la stessa cosa.

Dove vogliono realizzare un’area commerciale doveva sorgere il centro intermodale dei trasporti, che ora sposteranno a Maddalena in una zona già fragile e non idonea». Stefano Piano, ex presidente del Consiglio comunale, si schiera con Ruggeri: «La maggioranza ha fatto male a non tenere conto delle osservazioni, i centri commerciali ovunque distruggono le piccole attività che tengono in piedi il tessuto sociale, e lasciano il deserto dopo che chiudono».

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ha votato positivamente alcune osservazioni: «Soprattutto quelle legate alla necessità di avere maggiore spazi verdi, in ogni caso non sono d’accordo all’idea di questa maggioranza di spostare il centro modale a Maddalena».

Il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, crede nelle potenzialità del progetto: «Le osservazioni dell'architetto Ruggeri erano articolate e molto chiare, così come controdeduzioni dell'ufficio comunale, ho votato a favore della richiesta di Ruggeri di una maggiore presenza di aree verdi; ma come ho già detto in precedenza, quella porzione di territorio di proprietà privata ,tra la provinciale 91 e la Ss 195, rischiava di essere desolatamente vuota, pertanto valuto positivamente l'intervento di soggetti privati che si impegnano a rispettare gli interessi comunali , creando occupazione nel nostro territorio».

Il sindaco, Beniamino Garau, difende le scelte urbanistiche della sua amministrazione: «La variante urbanistica che consentirà la nascita di un’area commerciale di medie dimensioni alle porte di Capoterra garantirà alle casse comunali una plusvalenza di 100mila euro, oltretutto il piano prevede la realizzazione di una rotatoria all’altezza di via Ischia, che renderà più scorrevole e sicuro l’ingresso alla Strada provinciale 91».

