I Vigili del fuoco di Mandas hanno avviato le verifiche per poter procedere agli interventi di messa in sicurezza della chiesa di Santa Vitalia, nel centro dell’alta Trexenta. Il sopralluogo si è reso necessario dopo che, a causa del maltempo che nei giorni scorsi e in particolare nel mese di febbraio, ha interessato il territorio, si è verificato anche il crollo dell’orologio all’interno dell’edificio di culto.

La chiesa di Santa Vitalia, compatrona del paese, era già chiusa ai fedeli per effetto di un’ordinanza sindacale emanata proprio in seguito alle criticità provocate dalle avverse condizioni meteo. Il cedimento dell’orologio, fortunatamente, non ha causato danni a persone o cose perché la caduta è avvenuta all’interno e non all’esterno della struttura.

Ora l’attenzione è rivolta agli accertamenti tecnici per valutare l’entità dei danni e definire gli interventi necessari a garantire la sicurezza e consentire, una volta ripristinate le condizioni, la riapertura della chiesa alla comunità.

