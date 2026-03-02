Il Free Beach Club, uno dei primi villaggi di Costa Rei (Muravera), sarà gestito dall'ITI Marina Hotels della famiglia Loi. Un accordo “di lungo periodo” siglato tra il gruppo TH Resorts e, appunto, ITI Marina Hotels.

L’operazione, spiega in una nota il gruppo TH, rappresenta un passaggio di rilievo nel piano industriale e consolida una partnership ormai storica con la famiglia Loi. «Questo accordo – sottolinea Piero Loi di ITI Marina Hotels - completa una collaborazione costruita negli anni su fiducia reciproca e visione comune sullo sviluppo del turismo in Sardegna».

La gestione del villaggio si inserisce in un più ampio disegno di crescita di TH Resorts. Con oltre 400 camere il Free Beach rappresenta, infatti, una struttura di grande rilevanza. «TH Resorts compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita – spiega la società - e rafforza in modo significativo la propria presenza in Sardegna con la firma di un accordo di gestione di lungo periodo per il TH Free Beach Costa Rei, storico villaggio tra i più rilevanti dell’isola«. L’intesa, siglata con ITI Marina Hotels della famiglia Loi, segna una nuova fase di sviluppo per una delle destinazioni simbolo del turismo sardo.

«Accogliamo con grande soddisfazione la partnership con ITI Marina Hotels della famiglia Loi – sottolineano il presidente del gruppo TH Resort Graziano Debellini, l'amministratore delegato Alberto Peroglio e il vicedirettore generale Salvatore Piazza – La crescita e lo sviluppo sono i pilastri della strategia industriale del gruppo».

In vista della stagione 2026 il villaggio sarà al centro di un’evoluzione dell’offerta: nuovo format di ristorazione con buffet esclusivo in angoli tematici, formula all inclusive (con cocktail e bevande alla spina inclusi per tutto l’orario di apertura dei bar), due campi da paddle, spiaggia sul mare di Costa Rei, animazione e servizi family. L’accessibilità è garantita dai collegamenti aerei da oltre 20 aeroporti italiani, prenotabili nelle migliori agenzie di viaggio.

