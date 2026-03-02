Incidente in serata sulla strada statale 195 in direzione Capoterra, prima dello svincolo per la zona industriale di Macchiareddu: almeno due le auto coinvolte e ci sarebbero dei feriti, ma non in gravi condizioni.

Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi e le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari al lavoro per i rilievi ma anche per la gestione della viabilità.

In poco tempo, visto l'orario, si è formata una lunga fila che ha raggiunto anche il tratto a quattro corsie.

