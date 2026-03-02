Scontro sulla Statale 195: feriti e lunghe codeCoinvolte almeno due auto prima dello svincolo per la zona industriale di Capoterra
Incidente in serata sulla strada statale 195 in direzione Capoterra, prima dello svincolo per la zona industriale di Macchiareddu: almeno due le auto coinvolte e ci sarebbero dei feriti, ma non in gravi condizioni.
Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi e le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari al lavoro per i rilievi ma anche per la gestione della viabilità.
In poco tempo, visto l'orario, si è formata una lunga fila che ha raggiunto anche il tratto a quattro corsie.