La zona pedonale nel centro storico divide, tra favorevoli e contrari. La delibera di Giunta dello scorso 26 febbraio ha istituito le aree senz’auto in 6 strade fra Marina e Stampace: via Sassari, via Malta, via Cavour, via dei Mille, via Porcile e via Sant’Eulalia. In alcuni casi lo stop al traffico è da giugno a ottobre, in altri già da aprile. Ma in tutti l’orario è sempre lo stesso: h24, con minime deroghe per carico e scarico (dalle 7 alle 11 nei giorni feriali, per 15 minuti) e mezzi di emergenza.

Nelle intenzioni del Comune dovrebbe promuovere gli spazi all’aperto per gli esercizi commerciali, in particolare i tavolini per i ristoranti, ma non tutti sono d’accordo.

Le critiche

Laura Deplano è la titolare dello storico hotel ristorante Flora, in via Sassari, pedonale dal 1° giugno al 31 ottobre nel tratto da piazza del Carmine a via Mameli (e via Malta da vico Malta a via Sassari). «Nella delibera è scritto che ha trovato il consenso di residenti e commercianti, ma non sono mai stata interpellata», segnala.

Nel 2025 l’area pedonale aveva avuto le stesse modalità, ma non tutto era filato liscio. «C’erano state polemiche», ricorda Deplano. «La zona, senza più il traffico delle pattuglie, diventa molto pericolosa e terra di nessuno: abbiamo visto risse e altri problemi».

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata